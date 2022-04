'Veendorp in Oranje? Beetje misplaatst hè'

VOETBAL - Soms moet je een punt koesteren en gewoon blij zijn met de resultaten op de andere velden. Dat was de algehele conclusie bij de spelers en technische staf van FC Emmen gisteravond in Doetinchem. De Drentse ploeg speelde moeizaam met 1-1 gelijk, maar merkte na afloop dat de twee overgebleven concurrenten in de strijd om promotie (FC Volendam en Excelsior) hadden verloren.

"Een punt is niet iets waar je vooraf voor tekent, maar achteraf moeten we gewoon blij zijn. Voor ons was dit het maximale", aldus aanvoerder Jeroen Veldmate. "Het leek wel alsof sommige spelers af en toe verstoppertje speelden, dat ze de bal gewoon niet wilden ontvangen."

Lef

Keziah Veendorp typeerde dat als 'lef hebben'. "Dat miste ik bij ons. Zeker in de eerste helft." Toch kwam Emmen vlak voor rust nog wel op gelijke hoogte. "In eerste instantie dankzij een geweldig balletje van Jari Vlak, die Rui Mendes wegsteekt en die flikt het gewoon weer. Zijn zesde goal in de laatste zes duels. Hij is gewoon een fenomeen."

Bescheiden