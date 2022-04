bekijk hier het programma in het zaterdagvoetbal

In de spannende 2e klasse J kijken we naar de strijd om de koppositie, maar ook het gevecht tegen degradatie is zeer interessant. Sinds vorige week is DZOH koploper af en vandaag spelen de Emmenaren tegen een ploeg die in zwaar weer zit: FC Meppel. Een andere kraker is het duel tussen De Weide en SC Elim. In de 3e klasse D is er ook een ware degradatieclash, want SVN'69 ontvangt CSVC.