Invaller Niels Grevink pakt punt voor ACV

VOETBAL - De lange reis naar Terneuzen is voor ACV niet voor niets geweest. Door een doelpunt vlak voor tijd van invaller Niels Grevink nemen de Assenaren een punt mee naar huis, de eindstand tegen HSV Hoek is 1-1. Door het gelijkspel blijft ACV op de tiende plek staan in de derde divisie.

Bij ACV ontbraken er zeven spelers door blessures of corona. Trainer Fred de Boer voelde zich daardoor min of meer genoodzaakt om met vijf verdedigers te starten. In een gesloten wedstrijd dreigden de Zeeuwen net iets meer. Met name spits Steve Schalkwijk dook een aantal keer gevaarlijk op voor het doel van ACV-keeper Ben Wormmeester. De openingsgoal van Hoek kwam toch redelijk uit de lucht vallen. In de 38e minuut knalde Rik Impens vanaf 25 meter de bal in de winkelhaak. Door de treffer ging de club uit Terneuzen met een 1-0 voorsprong de rust in.

Systeem omgegooid in tweede helft

In de tweede helft wisten de Assenaren er vaker uit te komen. Eén van de verdedigers schoof door naar het middenveld en dit had het gewenste effect. "In de tweede helft hebben we geen kans meer weggegeven", aldus Fred de Boer. Ook wist ACV op aanvallend vlak meer te bieden dan in de eerste helft. Zo werd een schot van Pascal Huser knap gekeerd door de keeper van Hoek.

Tien minuten voor tijd brak een chaotische fase aan. ACV kreeg maar liefst vier corners op rij en bij de laatste schoot Freddy Quispel op de lat. In de 87e minuut wist de ploeg van Fred de Boer de aanvalsdrang toch om te zetten in een doelpunt. Niels Grevink wist, na een combinatie met Robert Talens, de bal door de benen van de keeper te schuiven.

Terug na lang blessureleed

De belangrijke gelijkmaker kwam op het conto van Niels Grevink. Hij mocht een kwartier voor tijd invallen en speelde daarmee zijn eerste minuten voor ACV sinds 30 oktober. Tijdens de wedstrijd tegen SteDoCo kreeg hij een zware hamstringblessure en tijdens de revalidatie kwam daar ook nog een ontsteking aan zijn voet bij. Hierdoor heeft hij 5 maanden niet kunnen voetballen. "Ik ben zeer blij met de minuten die ik kreeg vandaag. Ondanks de verre reis wilde ik niks liever dan spelen", zegt Grevink.