HZVV draait achterstand in tweede helft om, Noordscheschut speelt gelijk

VOETBAL - Een succesvolle dag voor de Drentse ploegen in de Hoofdklasse B. HZVV wist door een sterke tweede helft met 1-2 te winnen op bezoek bij SDC Putten. Noordscheschut pakte het tweede punt van het kalenderjaar door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen DETO uit Vriezeveen.

HZVV staat door de overwinning steviger op de 8e plaats, Noordscheschut blijft de hekkensluiter in de competitie.

De betere ploeg

HZVV zit de laatste weken in de lift. De ploeg van trainer Rick Mulder won de laatste drie wedstrijden en nam ook vandaag de drie punten meer naar huis. Erg gemakkelijk ging het vandaag alleen niet: "We komen in de eerste helft onverdiend op achterstand uit een standaardsituatie, terwijl wij de meeste mogelijkheden hadden", aldus Mulder.

Niet voor het eerst wist de ploeg uit Hoogeveen de wedstrijd in de tweede helft om te draaien. In de 56e minuut schoot Jan Hup de bal met een prachtige pegel in de kruising. Tien minuten voor tijd schoof invaller Jesse van Dalen na een vlotte aanval de winnende treffer binnen. Mulder heeft een duidelijke verklaring voor de successen van de afgelopen weken: "Wij kampen momenteel maar met één langdurige blessure, Met een fitte selectie doen we met de beste ploegen mee in de Hoofdklasse".

Schutters tonen karakter tegen DETO

De afgelopen weken kan Noordscheschut vaak goed meekomen met de tegenstander, maar het levert nauwelijks punten op. Vandaag mocht de ploeg van Marc van Meel het tweede punt van het kalenderjaar bijschrijven. In Noordscheschut hield de hekkensluiter van de Hoofdklasse B de nummer 6, DETO uit Vriezenveen, op 1-1. De Schutters kwamen al snel op 0-1 achter door een doelpunt van Tom Koelman. In een gezapige partij wisten de Drenten toch nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Robert-Jan Hamberg maakte in de 70e minuut met een fraai schot de gelijkmaker.