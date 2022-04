SVN’69 stuurt degradatiespook mee met concurrent Fit Boys

VOETBAL - In speelronde zestien in de derde klasse D heeft SVN'69 de eerste zege geboekt. Uitgerekend concurrent in de kelder Fit Boys was in Nijeveen met 1-0 de klos waardoor het degradatiespook mee naar Beilen gaat.

Voorafgaand aan de degradatiekraker had SVN'69 één punt voorsprong op hekkensluiter Fit Boys: drie om twee. Beide ploegen wachtten na vijftien wedstrijden nog op de eerste voltreffer van het seizoen.

Na kansen voor Tijmen Tjeerdsma en Lars Hilberts opende Niels Vriend na zeventien minuten spelen de score voor SVN'69. Een strakke voorzet van Jorrit Kroes werkte hij via de onderkant van de lat binnen.

Van der West mist

Het vervolg van de partij in Nijeveen was niet goed. Trainer/coach van de gasten uit Beilen Otto Halmingh kreeg het niet warm van het veldspel van beide ploegen: "Wij spelen met zo weinig vertrouwen. Maak dan maar eens doelpunten."

Vlak na rust kon Daniël van der West voor Fit Boys scoren. Terwijl de goalie van SVN'69 de bal miste kon de aanvaller in het groen-geel in leeg doel raken. Tot ongeloof van Halmingh en de bank van Fit Boys miste Van der West de bal.

Terwijl sneeuw, wind en een klein zonnetje elkaar afwisselden snakte het publiek langs de lijn naar de warmte van de kantine. Toch voegde de scheidsrechter liefst tien minuten blessuretijd toe. In het wit-rood van SVN'69 raakte Denzel van Halen de lat. Ook in extremis kon een stressvol Fit Boys geen vuist maken.

Via de nacompetitie

"De sfeer in de kleedkamer is eindelijk een keertje heel goed", zegt trainer/coach van SVN'69 David Leeuw na de eerste driepunter van het seizoen. Door het resultaat nemen de Nijeveners afstand van de directe degradatieplaats. "We zijn een van de minste ploegen in deze sterke derde klasse, maar als je de kans krijgt erin te blijven moet je daar alles aan doen."