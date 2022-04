Olhaco weet eindelijk weer wat winnen is

In het spel van Olhaco was de afgelopen weken al een stijgende lijn te zien. Dit betaalde zich alleen nog niet uit in resultaat, tot vandaag. De ploeg van Menno Volkerink wist een 2-1 achterstand om te draaien.

De wedstrijd was er eentje om in te lijsten voor Olhaco. De ploeg liet in deze wedstrijd zien dat het een geduchte tegenstander is in de topdivisie, met Alwin Mijnheer als uitblinker vandaag. De vierde set was doorslaggevend voor het resultaat. Olhaco verspeelde een 21-18 en 24-21 voorsprong, maar wist de vierde set toch binnen te slepen. "Daardoor knapte er iets bij de tegenstander uit Huizen", zegt trainer Menno Volkerink. In de laatste set kreeg Olhaco weinig weerstand meer (15-5), waardoor in de competitie voor het eerst sinds de eerste speelronde op 18 september een wedstrijd winnend werd afgesloten.