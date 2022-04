Hurry-Up komt net tekort in openingswedstrijd NL-League

HANDBAL - In de openingswedstrijd van de NL-League heeft Hurry-Up een nipte nederlaag geleden. In een spannende wedstrijd was Aalsmeer net te sterk voor de ploeg van trainer Joop Fiege. De wedstrijd eindigde in 27-26.

Vorige week was de laatste ronde van de BENE-League, de handbalcompetitie waaraan zes Nederlandse en zes Belgische ploegen deelnemen. In deze competitie is echter geen Nederlands kampioen gekroond, dus de Nederlandse teams strijden vanaf vandaag in de NL-League om de nationale titel. Hurry-Up, dat op de 8e plaats eindigde in de BENE-League, opende vandaag het bal tegen Aalsmeer, dat als derde eindigde.

Beste keeper van de BENE-League

De Kroatische keeper van Hurry-Up, Boris Tot, is deze week verkozen tot beste keeper van de BENE-League. Vanaf de start liet hij zijn kwaliteiten direct weer zien. Door een sterke opening liep Hurry-Up, uit Zwartemeer, snel uit naar een 5-1 voorsprong. De wedstrijd kantelde, Aalsmeer wist de kansen beter te benutten en Hurry-Up werd slordiger. Vanaf een 7-7 stand bleven beide ploegen dicht bij elkaar. Aalsmeer ging met een 14-13 voorsprong de rust in.

Bloedstollende tweede helft

Na rust had Hurry-Up in eerste instantie weinig in te brengen. De ploeg uit Zwartemeer keek binnen korte tijd tegen een achterstand van vijf punten aan. Maar de Zwartemeerders vochten zichzelf terug in de wedstrijd. Met nog 10 minuten op de klok werd de stand weer gelijk getrokken, 22-22. Er brak een spannende slotfase aan, waarin het niveauverschil tussen beide ploegen minimaal was. Twee minuten voor tijd kwam Aalsmeer met een man minder te staan en Hurry-Up keek tegen een 26-25 achterstand aan. De ploeg van trainer Joop Fiege trok alleen net aan het kortste eind, beide ploegen wisten nog één keer te scoren waardoor de wedstrijd eindigde in 27-26 voor Aalsmeer.