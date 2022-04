Bakkenist Ilse de Haas mist groot deel WK-seizoen door blessure stuurman

MOTORSPORT - De Finse zijspancoureur Pekka Päivärinta (51) is lange tijd uitgeschakeld vanwege een peesblessure in z'n bovenarm. Dat betekent dat zijn bakkenist Ilse de Haas uit Assen ook het begin van het WK-seizoen zal missen.

Uitgegleden op ijs

De vijfvoudig wereldkampioen is begin februari uitgegleden op ijs. Daarbij scheurde hij verschillende pezen in z'n bovenarm af. De Fin werd geopereerd en leek in eerste instantie op tijd klaar voor het nieuwe WK-seizoen dat op 16 april in Le Mans gaat beginnen. Maar de 51-jarige coureur moet nu komende dinsdag opnieuw onder het mes. Hij denkt pas in augustus terug te kunnen keren in de strijd om het wereldkampioenschap.

Flink balen

En dat is flink balen voor Ilse de Haas (27) uit Assen. "Eerst dacht ik dat komt allemaal wel goed. Pekka had al gewaarschuwd dat we in Le Mans misschien wat voorzichtiger aan zouden moeten doen. Maar ik ging ervan uit dat we gewoon zouden starten", reageert De Haas.

"Hij had juist geïnvesteerd in een nieuwe motor omdat we vorig seizoen zagen dat we snelheid tekort kwamen ten opzichte van de concurrentie", baalt de 27-jarige Assense.

Toeval