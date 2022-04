Jasper Iwema kan niets met keihard WK-ijs in Thialf

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema (32) is in de derde ronde van de strijd om de wereldtitel als tiende geëindigd. In Thialf in Heerenveen kon de coureur uit Hooghalen niet aan zijn eigen verwachtingen voldoen.

"Ik heb geen enkele heat lekker gereden", reageert Iwema. "Op dit keiharde ijs kan ik met mijn gewicht van maar vijftig kilo m'n motor niet onder controle houden. We hebben echt al vanalles proberen te veranderen aan de motor, maar het heeft geen effect. Morgen hoop ik dat de ijsmeester wat zachter ijs heeft. Ik ga er gewoon blind in, want op maandag hoef ik toch niks te doen."

In de vijf heats verzamelde de voormalig wegracer zes punten. Dat brengt hem dus op de tiende plaats in de daguitslag. En daarmee handhaaft hij zich in de WK-stand op de negende plaats.

Dagoverwinning naar Zweden

De overwinning ging vandaag naar de Zweed Martin Haarahiltunen. Hij staat nu op de derde plaats in de WK-stand. Ondanks twee fikse valpartijen is de Duitser Johann Weber de nieuwe leider in de strijd om de wereldtitel. Hij werd vandaag tweede in de finale.

Geen Russen

In verband met de oorlog in Oekraïne zijn er geen Russische coureurs welkom in Thialf. In de tussenstand staan er nog wel altijd vier Russen voor Iwema, zonder dat ze vandaag in actie zijn gekomen.