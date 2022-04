Dames E&O spelen in extremis gelijk tegen Foreholte

HANDBAL - In een wisselvallige wedstrijd hebben de dames van E&O met 28-28 gelijk gespeeld tegen Foreholte uit Voorhout. In de laatste seconden maakte Manon Keurs de gelijkmaker. Daardoor stijgt E&O uit Emmen naar de tiende plaats in de eerste divisie.

De ploeg van trainer Jan Gerard Mulder keek bijna de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. "De wedstrijd verliep met hoge pieken en diepe dalen", aldus Mulder. In de tweede helft liep het gat zelfs op naar vijf punten, maar in de slotfase lieten de Emmenaren hun beste spel zien. Door tijdstraffen stond E&O zelfs eventjes met vier vrouwen in het veld, maar door de treffer van Manon Keurs in de laatste seconden konden ze toch een punt mee naar huis nemen. "Voor ons was deze wedstrijd mentaal gezien een overwinning", laat Mulder weten.

Stand geeft een vertekend beeld

E&O staat na vandaag op de tiende plaats in de eerste divisie. Toch zegt dit weinig over de verhoudingen binnen de competitie. E&O heeft nu namelijk 16 wedstrijden gespeeld, terwijl Foreholte al de 20e competitiewedstrijd afwerkte. Daarnaast treft de ploeg uit Emmen in het restant van de competitie met name minder geplaatste ploegen. "Als ploeg horen wij aan het eind van de competitie in de top 6 te staan", vindt Mulder.

Volgende week komt Z.A.P. uit het Noord-Hollandse Breezand op bezoek in Emmen.

Ook Unitas speelt gelijk

In de eerste divisie bij de heren heeft Unitas thuis de punten verdeeld met Aalsmeer. De club uit Rolde speelde met 32-32 gelijk en blijft op de dertiende plaats staan. Het gat met de ploegen die om degradatie strijden is inmiddels zeven punten, dus de ploeg van trainer Henk Jan Ottens kan in het restant van de competitie naar boven kijken op de ranglijst.