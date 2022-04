E&O heeft weinig in te brengen tegen DFS Arnhem

HANDBAL - In de eredivisie hebben de heren van E&O met 25-32 verloren op bezoek bij DFS Arnhem. Door de nederlaag wisselen beide ploegen van plek op de ranglijst. E&O staat na vanavond zevende, één plaats achter de Arnhemmers.

Het duurde eventjes voordat de wedstrijd op gang kwam. Pas na zes minuten werd de eerste treffer gemaakt door de thuisploeg. In het eerste kwart van de wedstrijd wist het team van Henrik Bergholt goed mee te komen. In het restant van de eerste helft wist DFS een gaatje te slaan, waardoor E&O met een 16-12 achterstand de kleedkamers in ging.