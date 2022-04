Weer laat DZOH punten liggen, Gorecht spekkoper

VOETBAL - Er zit overduidelijk zand in de motor van DZOH. De zaterdagtweedeklassser uit Emmen is weliswaar nog altijd ongeslagen, maar wist vanmiddag voor de vijfde keer op rij niet te winnen. Op eigen veld kwam de ploeg van trainer Bert Doldersum niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen FC Meppel.

De thuisclub was weliswaar sterker dan de gasten die strijden tegen degradatie, maar de afronding liet vanmiddag te wensen over. Bovendien stond de defensie van FC Meppel, met uitblinker Yannick van der Veen, uitstekend.

De grote concurrent van DZOH in de 2e klasse J, Gorecht, won wel. Bij de studenten van The Knickerbockers werd het 0-2. Daardoor staat Gorecht nu drie punten los van DZOH: 37 om 34 punten, beide uit 16 van de 26 wedstrijden.

Nando Frans was de held van Achilles 1894. Hij scoorde in blessuretijd de winnende treffer tegen Gramsbergen (2-1). Door die zege heeft de ploeg van trainer Harold Wekema 18 punten uit 15 duels,. maar veilig is Achilles 1894 absoluut nog niet. Het gat naar de gevarenzone is maar één punt. De Weide is de eerste ploeg onder de streep, met 17 punten uit 16 wedstrijden. De Weide won op eigen veld met 2-0 van SC Elim.