De Weide houdt nu wel 2-0 voorsprong vast

Toch staat De Weide nog een nacompetitieplek, maar de spanning onderin is enorm. Hekkensluiter NEC Delfzijl heeft negen punten, maar daarboven is het dringen geblazen. De nummers 12 en 13 komen terecht in de nacompetitie en daarvoor komen op dit moment acht teams in aanmerking. Nummer zes, Drenthina, heeft namelijk maar drie punten meer dan De Weide (de nummer 12).

"Toch waren we wel beducht op een comeback", liet Jasper Strijker na afloop weten. "Vorige week gaven we namelijk tegen FC Meppel een 2-0 voorsprong nog weg en werd het 2-2. Vandaag deden we het beter en pakken we drie belangrijke punten. Of we na elf punten uit vijf duels als denken aan een periodetitel? Nee, absoluut niet. We zijn nog lang niet veilig. We bekijken het, zoals de trainer het altijd zo mooi zegt, van week tot week."