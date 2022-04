Bekijk hier alle uitslagen en standen in het zondagvoetbal

VOETBAL - Veel goals in Hoogeveen, waar de plaatselijke vv weer koploper is in de hoofdklasse A. De mannen van trainer Nico Haak wonnen met 7-1 van TAC'90 uit Den Haag en concurrent Be Quick 1887 verloor.

In de 1e klasse F ging WVV over de schreef in Barger-Oosterveld. Scheidsrechter Boekholt uit Assen trok twee keer rood en staakte het duel zelfs even. GOMOS was in deze klasse te sterk voor Germanicus en Roden won eenvoudig van FVC.