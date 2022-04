VOETBAL - Hoe reageert vv Hoogeveen op de pijnlijke nederlaag van vorige week bij Be Quick 1887? Thuis tegen TAC'90 gaan de mannen van trainer Nico Haak ongetwijfeld voor revanche.

In de 2e klasse L ontvangt Valthermond, dat vorige week de eerste nederlaag leed, vanmiddag de nummer 3 en dat is Rolder Boys en in de 3e klasse D speelt koploper HODO op eigen veld tegen Raptim.