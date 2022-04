Iwema revancheert zich iets op het WK met meer 'wind in de banden'

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema is in de vierde en laatste ronde in de strijd om het wereldkampioenschap vanmiddag als zevende geëindigd. In de vijf heats kwam hij tot acht punten en dat zijn er twee meer dan gisteren.

De 32-jarige inwoner van Hooghalen klaagde gisteren over hard ijs. Met zijn bescheiden gewicht van 50 kilo kon hij z'n motor nauwelijks bedwingen. Het geheim van vandaag is wat minder bandendruk en dat leek toch wat te schelen.

Volle buit

De voormalig wegracer begon z'n racedag dan ook voortvarend. Hij pakte in zijn eerste heat meteen drie punten: voor het eerst de volle buit dit weekend. Na een goede start moest hij de kop afgeven aan die andere Nederlander: Niek Schaap uit Julianadorp. Maar de Noord-Hollander vloog in de laatste bocht in de kussens en Iwema profiteerde.

Daarna volgden nog een tweede plaats en drie derde plaatsen. Dat brengt hem op de zevende plek in het dagklassement en ook in de eindstand om het WK.

Martin Haarahiltunen wereldkampioen

Vanwege de oorlog in Oekraïne waren er geen Russen welkom in Thialf. De wereldtitel ging nu naar de Zweed Martin Haarahiltunen. De Zweed Per-Olof Serenius was in 2002 de laatste niet-Russische wereldkampioen.

Pech