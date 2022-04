vv Emmen na rust van veld geblazen: 7-0

VOETBAL - vv Emmen heeft op bezoek bij Alphense Boys een fors pak slaag gekregen. De ploeg van trainer Patrick Waalderbos kreeg genoeg kansen, maar werd desondanks met 7-0 van het veld gespeeld.

Emmen begon sterk aan de wedstrijd in Alphen aan den Rijn, maar drie forse kansen bleven onbenut. In de 16e minuut was het de thuisploeg die de score opende via Ilias Latif. Emmen kreeg vervolgens de uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen, maar Pelle de Vries miste een strafschop voor de 1-1.

Pas in de tweede helft moest Emmen diep buigen voor Alphense Boys. Vier minuten na rust maakte Sami Haouam de 2-0 en in de 57e minuut scoorde Latif zijn tweede uit een strafschop. Daar bleef het niet bij, want Latif had zijn geschut op scherp staan. Hij scoorde binnen tien minuten maar liefst vier keer en bracht zo zijn totaal op zes. Samen met de treffer van Haouam trok Alphense Boys in 7-0 aan het langste eind.

