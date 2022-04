HODO op weg naar het kampioenschap na ruime zege op Raptim

De ploeg van trainer Eric Prins verloor dit seizoen slechts één keer en dat was uitgerekend tegen Raptim. Eerder dit seizoen werd het 2-0. Er was dus wel iets recht te zetten voor de koploper. Na een slappe openingsfase kwam de voorsprong uit de lucht vallen voor HODO. Stefan Rikkert knalde een afvallende bal achter doelman Hoegen. Even later stond de doelman aan de grond genageld bij de 2-0 van Jorn Smit, die een vrije trap op schitterende wijze tegen het net vuurde.

Toch mocht Raptim nog hopen op meer, want vlak voor rust werd het opeens 2-1 van Marnix Leferink. De spanning was hierdoor even terug, maar verdween vlak na rust als sneeuw voor de zon. Het werd 3-1 voor HODO door een rake kopbal van Patrick Timmerman. Die klap kwam Raptim niet te boven. In de slotfase werd het zelfs nog 4-1. Het was weer Jorn Smit die raak schoot na een zelf opgezette aanval.