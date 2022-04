Alcides verliest in slotfase van naaste concurrent

VOETBAL - Alcides heeft in de hoofdklasse A met 1-2 verloren van naaste concurrent De Zouaven. De bezoekers kwamen in de blessuretijd op voorsprong en lieten de ploeg uit Meppel puntloos achter.

Alcides kwam in de eerste helft wel op voorsprong. Uit een voorzet van Glenn Arts vond Marnix Jager met het hoofd het doel.

Niet lang daarna wist De Zouaven al de gelijkmaker te maken uit een snelle counter. Dennis van Trigt was de afmaker. Alcides liet daarna het hoofd niet hangen, maar de kansen werden niet benut.

In de blessuretijd van de wedstrijd kwam De Zouaven tegen de verhoudingen in toch als winnaar uit de strijd. Opnieuw was het Dennis van Trigt die de bal langs doelman Xander Jager wist te krijgen.