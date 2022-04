Koploper Valthermond boekt zwaarbevochten zege op Rolder Boys

VOETBAL - De Drentse topper in de tweede klasse L tussen Valthermond en Rolder Boys is een prooi geworden voor de thuisploeg. Valthermond kwam voor rust met 2-0 voor. Rolder Boys kwam nog terug tot 2-1, maar daarna wist de koploper met kunst en vliegwerk het doel schoon te houden.

Valthermond blijft koploper met 38 punten. Rolder Bos haakt af in de titelstrijd en staat nu vierde. Koploper Valthermond ging vorige week verrassend onderuit tegen FC Lewenborg met 2-0, terwijl Rolder Boys gelijkspeelde tegen Helpman. Desondanks was Valthermond voor de wedstrijd nog de koploper met 35 punten, terwijl Rolder Boys vierde stond met 28 punten.

Valthermond kreeg na vier minuten spelen al de eerste grote kans via Erik Jan Veerbeek. Het leek een voorbode voor een kansenregen voor Valthermond, maar dat viel tegen. Pas na een klein half uur kreeg de thuisploeg een grote kans via een vrije trap. Daar ging een koddig moment aan vooraf. Milan Draijer sprong op de rug van Jeroen Knol, en die kreeg een gele kaart. Een opmerkelijk moment. Het moment zorgde dan ook voor het nodige hoongelach op de tribunes.

Maar bij de vrije trap van Erik Jan Verbeek was het wel raak. De vrije trap belandde bij Jorn Draijer die de 1-0 aantekende. Een paar minuten later was het raak via Erik Jan Verbeek. 2-0 leek de ruststand, maar Per Kirchoff maakte namens Rolder Boys de aansluitingstreffer.

Tweede helft

In de tweede helft kreeg Kirchoff dé kans op de gelijkmaker, maar zijn inzet werd geweldig gekeerd door Noah Sahetapy. De doelman pareerde even later ook een geweldig schot van Sander Jansen. Aan de andere kant was Veerbeek dichtbij de 3-1.