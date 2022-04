Ruime zege voor SVBO tegen verhit WVV, GOMOS houdt Germanicus in toom

VOETBAL - Opnieuw veel Drents succes in de 1e klasse F van het zondagvoetbal. VKW kwam niet in actie, maar SVBO wist met 5-1 te winnen van WVV, Roden versloeg FVC in 3-0 en GOMOS was in het Drents onderonsje tegen Germanicus in 1-0 te sterk.

GOMOS kwam na een weekje rust weer in actie tegen Germanicus, dat na de verloren topper tegen Hoogezand graag zou winnen om de aansluiting met VKW en Hoogezand te behouden.

Eerste goal doorslaggevend

De eerste kans was ook voor de ploeg uit Coevorden, maar het was Jannes Siegers van GOMOS die de eerste treffer op het bord zette. Na een mooie teruglegbal schoot hij uit de lucht snoeihard binnen.

Na verschillende kansen over en weer in de tweede helft kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor GOMOS door de treffer van Siegers aan het langste eind trok.

Roden blijft scoren

Roden won vandaag met 3-0 bij laagvlieger FVC uit Leeuwarden. Nick ter Arkel en Rick Renkema scoorden voor rust en Yska Last gooide de wedstrijd vlak na rust in het slot met de 3-0.

Verhit WVV brandt zichzelf

De grootste zege kwam echter aan de hand van SVBO uit Barger-Oosterveld. De ploeg van Marc Hegeman won in 5-1 van WVV uit Winschoten. WVV is als voormalig koploper aan een vrije val bezig en ook vandaag liepen de Groningers weer tegen twee rode kaarten aan die de wedstrijd mede beslisten.

Daarvoor was SVBO al eigenhandig op voorsprong gekomen door goals van Quentin Brands en Ronald Gerdes. Daarna werd de wedstrijd 10 minuten gestaakt nadat een speler van WVV over de schreef ging tegen de scheidsrechter. Die kreeg vanzelfsprekend rood.

Betere ploeg

SVBO liet zich daardoor niet gek maken en door drie snelle treffers van Ronald Gerdes, Maurice Kampman en Niels Wessels gooiden de Emmenaren de wedstrijd in het slot. "Het was een hele goede middag voor ons. Ook voor de rode kaart waren we de betere ploeg en in de slotfase hadden we nog wel veel meer goals kunnen maken. We kijken naar boven en willen zo hoog mogelijk eindigen", aldus trainer Marc Hegeman.

Stand

Door de ruime zege klimt SVBO naar de vierde plaats in de stand van de 1e klasse F met 22 punten uit 15 wedstrijden. Germanicus staat nog altijd derde, maar met 23 punten is het gat naar koploper Hoogezand al gegroeid naar negen punten verschil. VKW staat daar nog tussen met 28 punten, ondanks dat de ploeg uit Westerbork vandaag niet in actie kwam.