vv Hoogeveen schiet TAC'90 op een hoop en is weer koploper

VOETBAL - vv Hoogeveen heeft zich uitstekend hersteld na de pijnlijke nederlaag in de topper tegen Be Quick 1887 vorige week. Dat duel ging met 5-0 verloren, waardoor de Drentse ploeg de koppositie in de hoofdklasse A verloor. Vandaag won de ploeg van trainer Nico Haak met 7-1 van TAC'90. Be Quick 1887 verloor bij TOGB en dus is Hoogeveen weer lijstaanvoerder.

Vijf minuten voor rust sloegen de stoppen door bij Yassin Irzi. De nummer 10 van de formatie uit Den Haag plantte zijn noppen vol in het scheenbeen van Kjelt Engbers. Het leverde de middenvelder van TAC'90 direct rood op en voor Engbers was het einde wedstrijd.

Met elf tegen tien was het wachten op meer doelpunten en die kwamen er. Hoogeveen, dat zeker ook nog tien enorme kansen om zeep hielp door buitenspel te lopen, scoorde er nog vier en de gasten redden bij 5-0 via Aloisio Da Luz nog de eer. Jim Veltmaat, Tom Heerkes, invaller Ben Ali Ahlaq en clubtopscorer Raphael Ngendakumana scoorden voor de thuisclub. Screever miste bij 6-1 nog een strafschop. Overigens kreeg TAC'90-speler Marlito Ascencao, bij 6-1, ook nog rood wegens commentaar op de leiding.

"Over die penalty hoeven we het niet meer te hebben, maar ik denk dat we als team een uitstekend antwoord hebben gegeven op die nederlaag van vorige week. We staan weer bovenaan en hebben alles in eigen hand", aldus Screever. "Overigens hadden we vandaag echt de dubbele cijfers kunnen halen."