FC Emmen Podcast #30: Henk Brink kan de trekker vast voorrijden

En weer is het promotiefeest een weekje dichterbij gekomen voor FC Emmen. De ploeg speelde niet top, maar was wel de grote winnaar van afgelopen vrijdag. Concurrenten FC Volendam en Excelsior verloren en dus is de marge van FC Emmen nu gegroeid naar negen punten ten opzichte van de nummer 3 in de Keuken Kampioen Divisie.