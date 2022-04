Rick Wessel verruilt DOS'46 voor ZKC'19 en maakt debuut als hoofdtrainer

"Ik voelde aan mezelf dat ik er klaar voor ben om na vier jaar als assistent aan de slag te gaan als hoofdcoach. Ik heb er veel zin in en weet dat er veel op me afkomt", zegt een enthousiaste Wessel.

Na gesprekken met meerdere clubs viel de keuze dus op ZKC'19. "Het gevoel was direct goed. Ze konden zich vinden in mijn visie over korfbal en ik krijg de komende twee jaar de tijd om mijn speelstijl daar uit te rollen. Daarin nemen we de huidige speelstijl als basis en ga ik aan de slag met het aanbrengen van bepaalde accenten, waardoor onze speelstijl nog dynamischer wordt."