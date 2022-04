Sven Maurits, Anna van der Breggen, Britt Weerman en TC Suthwalda winnaars Sportgala Drenthe

SPORTGALA - Golfer Sven Maurits, wielrenster Anna van der Breggen, het herenteam van tennisclub Suthwalda en hoogspringster Britt Weerman zijn vanavond in het Atlas Theater in Emmen in de prijzen gevallen bij het Sportgala Drenthe 2021. Zij zijn de eerste winnaars van het gala sinds 2019.