ACV zet ongeslagen reeks voort: 3-0 zege op DOVO

VOETBAL - ACV boekte op eigen veld een, op het oog, eenvoudige overwinning op DOVO uit Veenendaal. De Asser formatie won met 3-0, na een 2-0 stand halverwege. Nick Westebring, Gijs Jasper en invaller Boy Spijkerman zorgden voor de treffers.

Ondanks de zege blijft ACV steken op plek 11 in de Derde Divisie en blijft het gat naar de gevarenzone, door de 4-3 zege van VVOG op VVSB, zeven punten. De marge met de directe degradatieplekken is gegroeid van negen naar 12 punten. En dat met nog elf duels te spelen.

De 3-0 zege betekende voor de mannen van trainer Fred de Boer het zesde ongeslagen duel op rij. In de laatste zes wedstrijden pakte ACV twaalf punten.

Aantrekkelijke eerste helft

Het publiek in Assen, verscholen onder het dak van de tribune, zag op het kletsnatte kunstgras een levendig duel dat in een zeer hoog tempo werd gespeeld. Kansen waren er aan beide kanten, maar waar DOVO wederom bewees dat het maar lastig kan scoren deed de thuisclub (dat dit seizoen ook bij de minst scorende clubs hoort in de Derde Divisie) dat dus drie keer.

Nick Hak kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar de aanvaller van DOVO kopte op de paal. Daarna kreeg ACV drie prima kansen op rij, maar slaagden Pascal Huser, Robert Talens en Justin Mulder er niet in om doelman Jeroen Vrolijk te passeren. De vierde kans voor de blauw-zwarten, in de achttiende minuut, was wel raak. Een corner van Freddy Quispel werd vrij simpel binnengeschoten door Nick Westebring. Zeven minuten voor rust verdubbelde de thuisclub de score. Gijs Jasper kopte raak uit ditmaal een vrije bal van Quispel.

Tweede helft