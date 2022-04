Tommie Falke alsnog bij Oranje voor play-off WK

HANDBAL - Emmenaar Tommie Falke mag zich alsnog bij de Nederlandse handbalploeg melden voor de play-off om WK-deelname. Portugal is in een tweeluik de tegenstander van Oranje.

De Nederlandse mannen kunnen zich voor het eerst sinds 1961 kwalificeren voor het WK. Op 14 april wacht Oranje eerst een uitwedstrijd, waarna de ploeg van Richardsson op 17 april in Eindhoven een thuisduel speelt.

Het WK is in januari van volgend jaar in Zweden en Polen.