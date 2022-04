Elmar Reinders wint eerste etappe Circuit des Ardennes

WIELRENNEN - Elmar Reinders heeft vanmiddag de eerste etappe van Circuit des Ardennes in Frankrijk gewonnen. Eerder dit seizoen won de 30-jarige Assenaar ook al een etappe in Olympia's Tour en de Elfsteden Race.

Net over de grens met België reden de mannen vandaag een etappe over 165 kilometer met start en finish in Signy-le-Petite. Reinders won de sprint van een kopgroep van 22 man. Zij hadden op de streep nog een voorsprong van ruim twee minuten.