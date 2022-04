Doldersum ongeslagen én ontslagen bij DZOH, Stroeve maakt seizoen af

VOETBAL - DZOH heeft zestien wedstrijden lang een ongeslagen status en een tweede plaats in de zaterdag tweede klasse J, maar neemt midden in het seizoen afscheid van trainer Bert Doldersum. Roy Stroeve zal als interim-trainer het seizoen afmaken.

"Ik weet dat het raar overkomt, maar we hebben dit in goed overleg besloten", reageert Doldersum. "Aan de ene kant vind ik het heel jammer, want ik wilde het graag afmaken. Maar aan de andere kant is het ook goed zo. Ik verlaat deze club met opgeheven hoofd."