Reinders raakt leiderstrui kwijt aan ploeggenoot in Circuit des Ardennes

WIELRENNEN - Een dag na zijn ijzersterke eindsprint in de eerste etappe van de Circuit des Ardennes is Elmar Reinders zijn leidende positie in het algemeen klassement kwijtgeraakt. Vandaag finishte de Assenaar in de etappe van Bazeilles naar Sedan op ruime achterstand van winnaar Michael Kurkle uit Tsjechië.

In de bergachtige tweede etappe, die vanwege de zware weersomstandigheden (veel wind en regen) werd ingekort van ruim 130 naar zo'n 90 kilometer, verloor Reinders negen minuten op de winnaar.

De Drent raakte daardoor zijn leiderstrui kwijt, al blijft die overigens wel binnen de Riwal-ploeg. Reinders ploeggenoot Lucas Eriksson (Zweden) is namelijk de nieuwe klassementsleider.

Reinders gedeeld eerste in puntenklassement

Reinders is nog wel gedeeld eerste in het puntenklassement, al is Kurkle - als winnaar van de tweede etappe - morgen drager van de groene trui.