Dick Lukkien: 'Ik weiger om over de volgende wedstrijd heen te kijken'

Natuurlijk werd Lukkien wel gevraagd naar de toekomst, want wat is vanaf nu eigenlijk het doel: Is dat simpelweg promoveren of denkt hij ook aan de kampioensschaal? "We gaan voor het hoogst haalbare. Als je kijkt waar we nu staan, dan zijn we dat ook aan onze stand verplicht. Alleen ik weiger om over de volgende wedstrijd heen te kijken. Wij spelen tegen Jong AZ, dat in mijn ogen een goede ploeg is en wij gaan er alles aan doen om de punten hier te houden. Hopelijk kunnen we dat doen in een kolkend stadion, dus ik roep bij deze iedereen weer op om zoveel mogelijk lawaai te maken en ons naar de overwinning te helpen. En als dat is gelukt, dan kijken we weer naar de concurrenten en gaan we weer verder", aldus de oefenmeester in Rood Wit TV