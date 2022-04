Stam en Schoon knokken zich in twee jaar naar wereldtop

Van jetlag naar jetlag

Vorige week dinsdag is Stam teruggekomen uit Mexico. Zondag stappen de alweer op het vliegtuig voor hun volgende toernooi in Brazilië. Tussen alle jetlags en temperatuurwisselingen door moeten ze in Nederland fit zien te blijven.

"Tuurlijk is het wel pittig af en toe en ga je van de ene jetlag naar de andere. Maar daar heb ik voor gekozen. En ik ben blij dat ik zoveel van de wereld kan zien en dat we overal het leukste spelletje op de wereld mogen spelen."

Zand

In de periode dat de vrouwen in Nederland zijn, zijn twee trainingen op een dag meer regel dan uitzondering. Na de krachttraining van vanmorgen en een bezoekje aan de fysiotherapeut volgt vanmiddag nog een baltraining in het zware zand van de indoor-accommodatie op het Zuiderpark in Den Haag.

"Ik denk dat het het makkelijkst is als je kleine stapjes maakt en zoveel mogelijk óp het zand probeert te lopen en te zweven", analyseert Stam. "De ondergrond is natuurlijk constant anders: hoger, lager en het beweegt ook. En dus moet je zorgen dat je heel dichtbij je lichaams-zwaartepunt blijft", vult bondscoach Marco Klok aan.

Nieuwe bondscoach

Sinds november is hij de nieuwe trainer/coach van de Nederlandse beach-vrouwen. Zelf was hij voornamelijk zaalvolleyballer. Hij speelde hij 378 interlands en werd twee keer geselecteerd voor de Olympische Spelen. In Barcelona, in 1992, won hij zilver met Oranje. Hij weet als geen ander hoe zwaar de beachvolleybal fysiek is.

"Het bovenlichaam is net zo belangrijk als het onderlichaam en alles ertussen ook. De hele core: de rug- en buikspieren, zijn ook heel belangrijk", aldus Klok.

1 meter 92

Stam is met haar 1 meter 92 een opmerkelijke verschijning, maar internationaal gezien al lang geen uitzondering meer. "Lengte aan het net is natuurlijk belangrijk", zegt Klok. "En het wordt ook steeds belangrijker in het beachvolleybal. Je ziet steeds meer dames die langer dan 1 meter 90 zijn. Maar het is niet alleen maar springen bij het net. Je moet daarnaast ook gewoon de bal goed kunnen controleren. Je moet ook kunnen passen, setten en af en toe mee kunnen verdedigen."

Mentaal proces

Fysiek en technisch staan de dames er goed op. In het mentale proces valt misschien nog wel de grootste winst te boeken. "Vaak zijn jonge speelsters ontevreden over hoe het gaat. Buiten dat ze onzeker en wat minder ervaren zijn. Ik probeer ze te leren dat het nù ook al goed is, want anders ben je constant ontevreden en daar ga je niet beter van spelen."

Ook zijn de vrouwen bezig om elkaar beter feedback te leren geven binnen en buiten het veld. "Zelf vind ik dat wel lastig. Ik wil altijd dingen graag op een positieve manier overbrengen en ben soms iets te lief", lacht Schoon. "Dat zijn wel dingen die je van elkaar moet kunnen hebben", waarschuwt de bondscoach "Je moet elkaar in het heetst van de strijd - ook wanneer je niet lekker speelt - toch dingen blijven zeggen die je van tevoren hebt afgesproken", aldus Klok.

"Katja is iemand die dan heel fel wordt. Die gaat er bovenop zitten en dat zie je dan ook in haar acties terug. Dan roept ze veel of schreeuwt ze zelfs. En Raïsa houdt ervan om dingen mooi en goed uit te voeren, daar geniet ze van. Katja is heel effectief: een punt is een punt."

'Onze kracht is plezier'

Het eerstvolgende grote doel is het wereldkampioenschap dat in juni in Rome wordt gespeeld. De vrouwen zijn vast van plan om nog heel wat jaren samen te blijven. De Spelen van Parijs in 2024 zijn een verre stip aan de horizon waar ze samen voor willen knokken. En het geheim van deze twee vrouwen?