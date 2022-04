Pijnlijke thuisnederlaag SV Pesse tegen concurrent

VOETBAL - SV Pesse leed in de 2e klasse K van het zondagvoetbal een pijnlijke nederlaag in de strijd tegen degradatie. Een voorsprong van 2-1 in het inhaalduel tegen concurrent Oerterp werd diep in de tweede helft alsnog weggegeven. Daardoor staat Pesse op plek 12, die aan het einde van de rit nacompetitievoetbal betekent.

Pesse, dat overigens flink gemankeerd aan de aftrap stond, staat nog één plek boven hekkensluiter Drachten. Het verschil met die ploeg is slechts één punt. Overigens is het gat naar een veilige tiende plek ook nog te overzien, want dat bedraagt maar twee punten.