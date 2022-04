Mart Lieder: 'Ik wil belangrijk zijn voor FC Emmen, in de eredivisie'

VOETBAL - Mart Lieder had zijn eerste maanden in Drenthe heel anders voorgesteld. De rol van de spits van FC Emmen, die toch wel met grootse verwachtingen werd gepresenteerd eind januari, bleef namelijk beperkt tot 147 minuten in vier wedstrijden. In de slotfase van de wedstrijd tegen Jong Ajax, ging het vreselijk mis: Lieder scheurde de kruisband in zijn linkerknie af.

Voor de derde keer in zijn loopbaan wachtte voor de 31-jarige Lieder een operatie en een lange revalidatie die hij inmiddels is begonnen bij PhysioLab in Amsterdam, de plek waar ook Emmenaar Thijs Oosting revalideert. "Drie keer is scheepsrecht hè", lacht Lieder. "Laten we hopen dat dit dan echt de laatste keer was."

"De vorige twee keer was het rechts, nu dus links. Dat voelt wel waardeloos, want het been waar ik het meeste vertrouwen in had blijkt dus ook gewoon heel kwetsbaar. Toch zeggen de specialisten dat het niet zoveel uitmaakt hoe sterk je bent. Als je been in een bepaalde hoek komt dan ben je gewoon verloren."

'Nog nooit zo snel ergens thuis gevoeld'

Inmiddels is Lieder dus geopereerd en is hij de komende weken nog aangewezen op zijn krukken. "Daardoor is het ook niet echt mogelijk om naar Emmen te reizen, wat vreselijk jammer is natuurlijk. Toch voel ik de steun van de club en ook de supporters. Eerlijk gezegd heb ik me nog nooit ergens zo snel thuis gevoeld. Maar op dit moment ben ik dagelijks de oefeningen aan het doen die ik in deze fase mag doen en daarna moet het been weer omhoog. Vooral de nachten zijn zwaar en pijnlijk."

"Of ik nooit heb gedacht aan stoppen de laatste weken? Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk baal je als een stekker, maar mijn omgeving is een geweldige steun voor me. Familie, vrienden en natuurlijk mijn aanstaande vrouw (Tess Wester, red.), die zelf topsporter is, weten hoe het is."

Nooit kampioen geworden

Lieder werd als prof nog nooit kampioen en zal dat - mogelijke - feestje bij FC Emmen zijdelings meemaken. "Ik had een prominentere rol in gedachten toen ik tekende eind januari, maar het is niet anders. Nu richt ik me volledig op volgend seizoen in de eredivisie, want die promotie die gaat er honderd procent zeker komen."

Fysiotherapeut Charlon Pattikawa spreekt niet in tijd, maar meer in stappen die Lieder moet maken om weer terug te keren op het veld. "Tot nu toe gaat alles goed. De wond is goed genezen. Hij loopt prima op schema. Vanaf nu werken we toe naar het moment dat hij weer richting de club kan. Dat is, als alles goed verloopt, over zo'n zes of zeven maanden."

'Ik wil na het WK weer speelklaar zijn'