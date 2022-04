Luister hier naar FC Emmen - Jong AZ

Nog zeven punten halen en dan is promotie een feit voor FC Emmen. Mits Excelsior in de komende vijf duels geen punten meer verspeeld. Doet de Rotterdamse club dat wel dan heeft de Drentse club aan zes punten (of zelfs minder) voldoende om na één seizoen weer terug te keren op het hoogste niveau.

Maar over promotie wordt er bij FC Emmen vooralsnog niet echt gesproken. De focus ligt volledig op de eerstvolgende tegenstander. "En winnen we van die eerstvolgende opponent, en dat is Jong AZ, pas dan kijken we weer verder", aldus Dick Lukkien.