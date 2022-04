FC Emmen is nog één zege verwijderd van terugkeer in eredivisie

VOETBAL - Door een eenvoudige 3-0 overwinning op Jong AZ en de nederlaag van Exelsior tegen Telstar is FC Emmen nog maar één zege verwijderd van het heilige doel in dit seizoen: promotie naar de eredivisie.

Volgende week vrijdag kan die promotie een feit zijn. Als FC Emmen wint bij FC Dordrecht dan hoeft het niet eens meer te kijken naar de concurrenten en is het een dag later, op de zaterdag, feest op het Raadhuisplein.

Araujo

FC Emmen startte het duel tegen de nummer 12 van de Keuken Kampioen Divisie uitstekend, met een goal. Een vrije bal van Lorenzo Burnet werd binnen gekopt door Miguel Araujo. Voor de Peruaan, die na twee duels weer terugkeerde in de basis, was het zijn vijfde goal van het seizoen.

Emmen was, in een uitverkochte Oude Meerdijk, kort na de 1-0 dichtbij een tweede treffer maar Reda Kharchouch zag zijn inzet gekeerd worden door Sem Westerveld. Daarna werd het aan de bal wat minder aan Drentse zijde en Jong AZ kwam meer en meer in de wedstrijd, al kwam er niet echt gevaar uit de aanvallen van de gasten. Verder dan een poging voorlangs van Ricuenio Kewal kwam Jong AZ niet.

Romeny en zeven op een rij voor Mendes

Ook de tweede helft was aanvankelijk stroef van FC Emmen, maar nadat Ole Romeny de 2-0 scoorde was het duel gespeeld en was het eigenlijk nog maar wachten op één ding: de zevende goal in successie van Rui Mendes. Die kwam ook nog. Na een heerlijke dieptepass van invaller Lucas Bernadou schoot de Portugese nummer 7 van FC Emmen prima binnen.