Vivianne Miedema scoort zes keer bij evenaring recordzege Oranje

VOETBAL - De Nederlandse voetbalvrouwen hebben de thuiswedstrijd tegen Cyprus met een monsterscore gewonnen. Na de 0-8 in Larnaca vorig jaar won Oranje de zesde groepswedstrijd in de WK-kwalificatie in Groningen met 12-0. De Hoogeveense Vivianne Miedema was met zes treffers de topscorer in de ploeg van bondscoach Mark Parsons.