Dick Lukkien: 'We zijn dombo's als we dit weggeven'

VOETBAL - En weer deed hij het niet. Dick Lukkien nam ook na de 3-0 zege op Jong AZ het woord 'promotie' niet in de mond. "Ik blijf een authentiek antwoord geven. Ja, dat noem jij saai. Maar het is heel simpel. We staan er uitstekend voor en als we het nu nog weggeven zijn we een stel dombo's.

"Volgende week gaat het gebeuren. Nee, volgende week moet het gebeuren", aldus Lukkien.

'Er zullen dingen in gang gezet worden, daar ontkom je niet aan'

Een analyse geven over de wedstrijd voelde ook voor de oefenmeester toch ook wel raar. "Want ik snap dat iedereen nu bezig is met volgende week. Dat zal om ons heen ook zo zijn. Er moeten dingen in gang worden gezet, door de club en de gemeente. Maar wij moeten ons gewoon blijven focussen op die wedstrijd tegen FC Dordrecht."

Lukkien verklapt al dat hij de komende week zich niet anders gaat gedragen en ook niets speciaals gaat doen op het trainingsveld. "We blijven zoals we zijn en gelukkig heb ik collega's die daar net zo over denken.

'Maak van het stadion van FC Dordrecht een FC Emmen-stadion'