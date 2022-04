Rui Mendes evenaart Michel van Oostrum en jaagt nu op Paul Weerman

Het eerste mislukte, maar de zevende goal voor Mendes kwam er wel. In de 80e minuut werd de Portugees met een schitterende pass door Lucas Bernadou de diepte in gestuurd en rondde hij feilloos af. "Die bal was geweldig", aldus de topscorer van de Drentse club. "Ik had Lucas al gezegd dat ie naar me moest kijken als hij in balbezit zou komen en dat deed hij gelukkig."

Overigens had Mendes er hoogstpersoonlijk wel voor kunnen zorgen dat ook Güçlü had kunnen scoren. "Ja, dat zei hij me ook. Hij was een beetje boos omdat ik de bal niet naar hem speelde maar naar Jasin-Amin Assehnoun. Zonde, want hij stond er beter voor begreep ik. Maar ik zag het niet. Ik had hem zeker een goal gegund, maar ik zal het volgende week goedmaken. Dan krijgt hij twee assists van me."