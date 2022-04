FC Klazienaveen tegen Vitesse'63 kent geen winnaar

VOETBAL - FC Klazienaveen heeft in eigen huis niet kunnen winnen van Vitesse'63. De wedstrijd eindigde in 1-1. Door het gelijke spel raakt de tweede periode voor Klazienaveen uit het zicht.

Het duel in de 3e klasse D tussen de nummers zes, FC Klazienaveen, en vijf, Vitesse'63, leverde in de beginfase weinig krachtsverschil op. De gasten uit Koekangen speelden iets makkelijker, maar de eerste kans voor de thuisploeg leverde direct een treffer op. Spits Aaron Brinks liet zien een echte goalgetter te zijn en maakte beheerst de 1-0.

Amper een minuut later verzuimde Jeroen van de Berg de 1-1 te maken. Zijn bekeken balletje werd van de lijn gehaald door een verdediger van Klazienaveen. Van de Berg scoorde na ruim twintig minuten wel de gelijkmaker. Na een goede actie van Ruben Westert schoot de Vitesse-spits koelbloedig de 1-1 achter doelman Lennon Ebeltjes, die het bestuur van FC Klazienaveen heeft aangegeven volgend seizoen weer terug te willen keren naar SVBO.

Beide ploegen kregen voor rust nog een paar kansen, maar het net werd niet meer gevonden, zodat beide ploegen met een gelijke stand in de rust de kleedkamer opzochten.

In de tweede helft viel er voor het publiek niet zo veel te genieten. De thuisploeg had het meest de bal, kreeg een paar kansjes, maar gescoord werd er niet. En dus houden beide teams slechts één punt aan het duel over.