ACV geeft sterke serie vervolg met overwinning op ODIN '59

VOETBAL - ACV heeft de ongeslagen reeks in de Derde divisie een vervolg gegeven. In Heemskerk wonnen de Assenaren met 1-2 van ODIN '59 en daarmee hebben ze voor de zevende keer op rij niet verloren. Beide goals van ACV vielen vlak na rust en werden gemaakt door Luka Prljic en Gijs Jasper.

De wedstrijd tegen ODIN '59 was de eerste wedstrijd van de derde periode. Een periodetitel geeft recht op de play-off voor promotie en met de huidige vorm lijkt ACV een serieuze kandidaat voor de periodetitel te zijn. Trainer Fred de Boer is daar nog helemaal niet mee bezig: "We willen eerst 40 punten halen, zodat we onszelf veilig spelen."

Moeizame eerste helft

In een waaierig Heemskerk speelde ACV in de eerste helft tegen de wind in, waardoor de ploeg nauwelijks kansen kon creëren. "De lange ballen van ODIN '59 vielen telkens achter onze verdedigers, wat het spel erg lastig maakte", aldus Fred de Boer. Beide ploegen wisten in de eerste helft echter geen treffer te maken.

Wind in de rug

Na rust had ACV letterlijk en figuurlijk de wind in de rug. Binnen 12 minuten stond de ploeg van De Boer met 0-2 voor. Luka Prljic kopte een corner van Koen Steg binnen en enkele minuten later schoot Gijs Jasper koelbloedig een strafschop raak. Vlak daarvoor werd in de zestienmeter een overtreding gemaakt op Mark Jagt.

Echt lang kon ACV niet genieten van de comfortabele voorsprong, want luttele minuten na de 0-2 maakte Ahmed al Mahdi de aansluitingstreffer voor ODIN '59. Met opportunistisch spel zorgden de gastheren uit Heemskerk voor dreiging, maar tot echt grote kansen leidde dit niet.