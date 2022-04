Noordscheschut kansloos onderuit, HZVV doet zichzelf tekort met gelijkspel

VOETBAL - "Een dramatische eerste 25 minuten", aldus Noordscheschut-coach Marc van Meel. Zijn ploeg stond binnen een klein half uur met 3-0 achter op bezoek bij Eemdijk. De Schutters drongen in het restant van de eerste helft nog even aan, maar gingen uiteindelijk met 5-1 kansloos onderuit in Bunschoten. Door de nederlaag blijft Noordscheschut hekkensluiter in de Hoofdklasse B.

"Als je de goals van Eemdijk analyseert, lag de oorzaak bij onszelf", vertelt Marc van Meel. Toch leek het er even op dat Noordscheschut de wedstrijd kon kantelen. In het slot van de eerste helft waren ze even de bovenliggende partij. Kevin van Dalen maakte de 3-1 en vlak na rust werd er een enorme kans op de 3-2 gemist. Eemdijk besliste de wedstrijd door een doelpunt in de 48e minuut, waarmee het verzet van de Schutters gebroken was. Ondanks een enorm aantal kansen in het restant van de wedstrijd wist Eemdijk nog maar één goal te maken.

HZVV laat kansen op volle buit liggen

HZVV, de nummer 8 van de Hoofdklasse B, kreeg nummer 2 RKAV Volendam op bezoek. De Volendammers zijn nog volop in de race voor het kampioenschap in de Hoofdklasse B. Ondanks een aantal grote kansen voor HZVV wisten beide ploegen niet te scoren en eindigde de wedstrijd in 0-0.

Volgens HZVV-coach Rick Mulder heeft zijn ploeg vandaag twee punten laten liggen: "Volendam maakte het spel, maar wij kregen vier opgelegde kansen". Met het gelijkspel heeft HZVV voor de zevende wedstrijd op rij niet verloren. Door het punt stijgen de Hoogeveners één plek op de ranglijst en staan ze nu zevende.

Zware wedstrijden op het programma