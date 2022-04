Trainerswissel DZOH levert nog niet het gewenste resultaat op

VOETBAL - In de 2e klasse J bleef DZOH opnieuw ongeslagen, maar pakte het ook weer geen overwinning. Bij Bedum bleef het 0-0. En dat is een flinke tegenslag in de strijd om het kampioenschap, dat de club uit Emmen met Roy Stroeve als hoofdtrainer wil bereiken. De oud-prof volgde afgelopen woensdag Bert Doldersum op die werd ontslagen.

Volgens het bestuur was er geen chemie meer tussen de spelers en de trainer en - het belangrijkste - er was geen vertrouwen in een goede afloop van dit seizoen.

Dat vertrouwen is er dus wel in Roy Stroeve, die afgelopen donderdag voor het eerst een training leidde. Vandaag had de Emmenaar zijn vuurdoop als hoofdtrainer in het amateurvoetbal, bij SV Bedum (de nummer 4 in deze klasse).

De Emmenaren waren eigenlijk de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en kregen zowel voor als na rust legio kansen op een treffer, maar scoorden niet. De grootste kans was overigens voor de thuiisclub, maar voor een leeg doel (op twee meter van de doellijn) ging de bal niet tegen de touwen van het doel maar tegen die van het vangnet.

Gorecht profiteert met tien man

Titelconcurrent Gorecht profiteerde van de nieuwe misstap van DZOH. De Groningers wonnen op eigen veld van De Weide uit Hoogeveen, ondanks een vroege rode kaart van Rick Bruns. Via Tom Traas en Sven Hazewinkel kwam de thuisclub in de tweede helft op 2-0. Jasper Strijker bracht direct na de 2-0, in de 84e minuut, de spanning terug. Maar het slotakkoord was wederom voor de thuisclub. Bart Steenbergen bepaalde de eindstand op 3-1.