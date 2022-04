FC Emmen-captain: 'De promotiewedstrijd wil ik niet weer missen'

VOETBAL - Ole Romeny en Jeroen Veldmate waren na afloop van het gewonnen duel tegen Jong AZ helder. "Volgende week willen we promotie zeker stellen en daarna willen we de schaal."

Romeny scoorde eindelijk zijn tweede treffer in het shirt van de Drentse club. Een goal waar hij al een tijdje tegenaan hikte. "Ja, dat klopt. Ik ben een aanvaller en dan wordt je toch afgerekend op doelpunten. Zo simpel is het. En zo kijk ik ook wel naar mezelf. Ik speel lekker, de acties gaan goed, maar ik moet wel effectiever worden. Daarom ben ik ook heel blij met deze goal, die ook gewoon belangrijk was. Na de 2-0 was het gedaan met Jong AZ."

'Ik wil niet weer de promotiewedstrijd missen'

Aanvoerder Jeroen Veldmate zag de 2-0 en later ook de 3-0 vanaf de zijkant. Hij viel uit met een kuitblessure. "Of volgende week in gevaar komt? Ik ben positief ingesteld. Vorig jaar miste ik ook al de promotiewedstrijd met Go Ahead Eagles, dus ik ga er alles aan doen om er dit keer wel bij te zijn. Ik heb niet het idee dat er iets kapot is, dus ik denk dat het goedkomt al zal er iets meer hersteltijd nodig zijn."

