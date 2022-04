Olhaco heeft smaak te pakken en wint voor tweede week op rij

Na de gewonnen wedstrijd van vorige week merkte Volkerink een verandering in zijn groep: "Ik zie een ploeg met meer zelfvertrouwen en dan draait het gewoon beter." Waar Olhaco in de afgelopen maanden vaak een voorsprong in een set verspeelde, wist de ploeg de sets vandaag over de streep te trekken. Volgens Volkerink hebben ze de organisatie in het veld beter voor elkaar: "Het is alleen jammer dat dit in april gebeurt en niet in november".