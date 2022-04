Wedstrijd van de Week - Handbal: Hurry Up - Kembit Lions

HANDBAL- De Wedstrijd van de Week gaat tussen Hurry Up uit Zwartemeer en Kembit Lions uit Sittard-Geleen. Het is de tweede wedstrijd van de HandbalNL League, waarin de beste zes Nederlandse ploegen strijden om de nationale titel. De bezoekers uit Limburg zijn kort geleden nog kampioen geworden van de BENE-League, dus Hurry Up staat een zware kluif te wachten. Vorige week verloren de Zwartemeerders nipt met 27-26 van Aalsmeer.