Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

VOETBAL - Er stond vanmiddag weer een complete competitieronde in het zaterdagvoetbal op het programma. Bekijk hier of je favoriete team heeft gewonnen.

In de derde divisie moest ACV op bezoek bij ODIN '59 in Heemskerk. In de hoofdklasse B kwamen HZVV en Noordscheschut in actie. In de 5e klasse stond de burenruzie tussen Tynaarlo en VAKO uit Vries op de rol.