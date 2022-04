Sudosa-Desto verplettert opponent waar ze maanden geleden van verloren

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto wonnen vandaag zeer overtuigend op bezoek bij WVC uit Wierden. In de laatste uitwedstrijd van het seizoen had het geen kind aan de tegenstander en werd er met 3-0 gewonnen: 25-9, 25-23, 25-14.

Op 18 september stonden Sudosa-Desto en WVC in de eerste speelronde van de competitie tegenover elkaar. Tegen alle verwachting in won WVC destijds in Assen met 3-2. Die wedstrijd was voor de club uit Assen voldoende motivatie om vandaag te laten zien hoe de verhoudingen liggen. Bij afwezigheid van Lesley de Jonge stond Erwin Sikkema vandaag aan het roer bij Sudosa-Desto. Door een aantal sterke servicebeurten werd de eerste set zonder slag of stoot binnen gehaald.

Het niveau van de ploeg van Sikkema zakte wat weg in de tweede set, maar hij had daar een goede verklaring voor: "Aan het begin van de tweede set zaten we nog niet eens echt in de wedstrijd. Door onze sterke servicebeurten waren wij nog helemaal niet aan passen toe gekomen." De focus was in de derde set weer helemaal terug en deze werd weer zonder moeite gewonnen.