Tynaarlo schrijft geschiedenis met overwinning in derby tegen VAKO

VOETBAL - Voor het eerst in 75 jaar heeft SV Tynaarlo de derby tegen VAKO gewonnen. Tynaarlo won dit seizoen nog geen enkele keer en begon als hekkensluiter van de Vijfde Klasse D aan deze wedstrijd. VAKO uit Vries was de nummer 4 in de competitie en streed nog mee om de bovenste plekken. In de 90e minuut maakte Bart Lammers de 3-2 voor Tynaarlo uit een vlijmscherpe counter.

De derby begon al voor aanvang van de wedstrijd. Roelof Rutgers, de trainer van Tynaarlo, heeft een verleden als trainer én speler bij VAKO en is zelf nog woonachtig in Vries. Zijn dorpsgenoten waren in alle vroegte opgestaan om zijn huis te versieren in het rood en geel, de clubkleuren van VAKO.

Vuurwerk

Bij de opkomst op het veld in Tynaarlo werden beide ploegen begeleid door vuurwerk, waarmee de setting voor een geweldige kraker werd neergezet. De spelers lieten in de enerverende wedstrijd ook vuurwerk op het veld zien. Na 8 minuten kwamen de bezoekers, die op de fiets naar Tynaarlo waren gekomen, op voorsprong door een eigen doelpunt. In de loop van de eerste helft kreeg Tynaarlo steeds meer grip op de wedstrijd, maar de thuisploeg ging met een 0-1 achterstand de rust in.

Spectaculaire tweede helft

Tynaarlo kwam als sterkste uit de rust en maakte in de 57e minuut gelijk door een goal van Hans Hoekman. Tien minuten later was het de beurt aan Jeffrey Oldenhuis, die de gastheren op voorsprong schoot. De Vriezenaren begonnen opportunistisch te spelen en gaven vaker de lange bal. Met succes, want vlak voor tijd maakte Stefan Hondeveld de 2-2. In de slotfase gingen beide ploegen vol voor de overwinning en tegen alle verwachtingen in was het Tynaarlo dat aan het langste eind trok. Bart Lammers bracht de thuisploeg in extase door in de 90e minuut na een prachtige aanval de winnende treffer te maken.