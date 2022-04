Hurry-Up laat LIONS acht seconden voor tijd op gelijke hoogte komen

Na 5-5 ging Hurry-Up tijdens het eerste thuisduel in de kampioenspoule swingen. Het begon in eigen doel bij David Ferreira. De Portugees kwam voor rust tot meer dan tien stops.

Ferreira stond bij Hurry-Up onder de lat, omdat Boris Tot door het plotse overlijden van zijn broer Denis Tot (28) ontbrak. Laatstgenoemde, prof in Noord-Macedonië, heeft donderdagavond een hartstilstand gekregen en is later in het ziekenhuis in Skopje overleden. De goalie van Hurry-Up is met spoed naar thuisland Kroatië teruggekeerd.